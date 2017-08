O víkendu si můžete zdarma zahrát Rainbow Six Siege

O víkendu má být sice slunečno, ale pokud ho chcete strávit za počítačem, určitě vám přijde vhod nadcházející akce Ubisoftu. Tento vydavatel totiž zdarma zpřístupní na nadcházející dny kooperativní akci Rainbow Six Siege. K nabídce vývojářů se navíc váže i zajímavá bonusová akce – až do 4. září se hra bude prodávat za poloviční cenu.

Pro počítače bude trial verze zpřístupněna zítra v 19:00 našeho času hrát bude možné až do 28. srpna do 22:00.

Na konzolích se Six Siege dočkáte od zítřejších 9:00 (Xbox One), respektive od 16:00 (PS4) až do pondělních 9:00 (Xbox One), respektive čtvrté hodiny odpolední (PS4).

