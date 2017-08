Nadcházející verze Windows 10 nebudou mít vynucené aktualizace

Microsoft si evidentně ze stížností zákazníků vzal ponaučení a u příštích verzí operačního sytému už by se soubory k aktualizacím neměly bez vědomí uživatele stahovat. S nadcházející aktualizací Fall Creators Update by měl Microsoft odstranit ze systému také podporu ReFS. Dříve vytvořené svazky využívající souborový systém Resilient File System budou nadále fungovat, ale pravděpodobně budou odstraněny některé jeho funkce.

Řada uživatelů si při přechodu na Windows 10 stěžovala na dvě věci - nedostatek soukromí a vynucené aktualizace. Doposud si totiž Windows 10 stahoval nové aktualizace, nebo alespoň data k nim, aniž by na to byl uživatel upozorněn, což by se mělo v budoucnu změnit. Eliminovat tento prvek šlo doposud v podstatě pouze vypnutím Windows Update jako služby přes msconfig.

