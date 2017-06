V Česku už je téměř milion iPhonů

Více než polovina uživatelů iPhonů je ve věku do 30 let. Průměrný majitel iPhonu odešle měsíčně podle údajů operátora O2 průměrně 161 SMS a provolá 270 minut. U typického uživatele Androidu je to 135 SMS a 254 minut za měsíc. Zásadní rozdíl je ve spotřebě dat. Zatímco zákazník s iPhonem přenese měsíčně v průměru 1,1 GB dat, ten s Androidem 470 MB, tedy méně než polovinu.

