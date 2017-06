Huawei v Evropě otevřel inovační centrum HPC Global Center of Excellence

Huawei otvírá v různých evropských zemích svá vývojová a expertní centra již několik let a nabízí partnerům dohled a spoluúčast na vývoji technologií již od přípravy návrhu. Usnadňuje to následný proces bezpečnostní certifikace v oblasti bezpečnosti dat a kyberbezpečnosti.

