V létě získáte nákupem základních desek Gigabyte až 80 eur do Steam peněženky

Kódy do Steam peněženky fungují podobně jako dárkové kartičky, kterými si můžete přidat kredit do vašeho Steam účtu a použít ho k nákupu her, herních doplňků, softwaru, nebo dalších položek dostupných ve Steam obchodě.

Společnost Gigabyte oznamuje novou promo akci v období, která potrvá od 26. června do 31. srpna letošního roku. Každý, kdo koupí některou z vybraných základních desek AORUS X299, obdrží až 80 eur do své peněženky na platformě Steam.

