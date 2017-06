Steam nabízí definitivní verze českého Machinaria

Pokud to nevíte, Machinarium je 2D adventura z prostředí robotického světa. Hlavním hrdinou je robůtek Josef, který se vydává do města Machinarium, kde to však nemá zrovna lehké. Tato nápaditá česká klikací adventura získala řadu ocenění za grafiku, hudební doprovod i skvělé recenze v nejprestižnějších magazínech.

