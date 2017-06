Samsung Galaxy Note8 dorazí v srpnu a bude drahý

Samsung Galaxy Note8 launches late September for nearly €1,000 https://t.co/7sXA8F7sly pic.twitter.com/g9HmgheoBF

Potvrdil to nedávno jeden z představitelů jihokorejského gigantu, který mimo jiné dále uvedl, že tato technologie ještě není tak daleko, aby splňovala mimo jiné požadované bezpečností parametry. Zatím má integrace čtečky do displeje své technologické limity a firma po loňském fiasku s modelem Note 7 nechce nic riskovat.

Podle různých zdrojů dojde k představení očekávaného tabletofonu v New Yorku, a to 26. srpna. Do prodeje se pak smartphone dostane v září. Dlouhou dobu se předpokládalo, že Galaxy Note8 bude mít senzor otisků prstů integrovaný přímo v displeji. Nakonec se tak ale nestane.

