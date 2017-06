První je Estonsko. Česko je ve svobodě internetu až na 23. místě

Česká republika má 23. nejnižší míru cenzury internetu ze 179 zemí. Nejvíc přístup a informace na internetu omezuje Severní Korea nebo Irán. Nejvíce liberální v oblasti státních zásahů do internetu jsou Estonsko, Island, Kanada, Německo a USA. Vyplývá to z údajů společnosti vpnMentor.

