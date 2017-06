Křeslo pro hráče Nitro odteď i v černé barvě

Modely křesel pro hráče počítačových her Nitro 330 a Nitro 350 byly dosud dodávány v barevných kombinacích černo-červené a černo-modré. Nyní budou nabízeny i v plně černém provedení. Do budoucna firma připravuje i černo-zelenou kombinaci.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.