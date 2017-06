AMD zahajuje prodej svojí nejvýkonnější grafiky pro strojové učení a vizualizaci Radeon Vega Frontier Edition

Společnost AMD dnes oficiálně uvedla na trh svoji doposud nejvýkonnější grafickou kartu zaměřenou na strojové učení a pokročilou vizualizaci Radeon Vega Frontier Edition.

Tato grafická karta byla podle slov AMD navržena pro nejnáročnější úkoly v oblastech jako je vývoj her, či vizualizace. Co do parametrů se pochlubí 4096 stream procesory v 64nCU výpočetních jednotkách, 16 GB pamětí HBC (HBM2) s propustností 483 GB/s. Celkem tak dostaneme zhruba 13,1 TFLOPS výpočetního výkonu pro 32bitové operace a 26,2 TFLOPS pro 16bitové operace. To je však vykoupeno vysokým TPD 300 wattů v případě aktivně chlazené varianty a dokonce 375 wattů u verze s vodním chlazením.

Podle prvních testů se ale můžeme těšit na solidní výkon, který je například v benchmarku DeepBench (zaměřeném na základní operace při trénování hlubokých neuronových sítí) o cca 33 % vyšší než u konkurenční grafiky od Nvidia. Tou se patrně myslí Titan Xp, který se prodává ještě za vyšší cenu. O poznání hůře by si ale měla karta vést při hraní. Ostatně přímo na hraní není zaměřená a optimalizovaná. Zde například web PCWorld hovoří o obdobném výkonu zmíněných karet při hraní na dvou 34" monitorech s rozlišením 3400 × 1440 pixelů.

Výhodou tohoto profesionální řešení od AMD by měla být oproti konkurenci také nižší cena. Zejména pak oproti profesionální grafice Nvidia Quadro P6000, která má obdobné parametry jako Titan Xp, je ale mnohem dražší. Za variantu s aktivním chlazením totiž dáme 999 dolarů (cca 28 000 Kč s daní), zatímco vodou chlazené provedení nás vyjde na 1 499 dolarů a na trh dorazí až ve třetím čtvrtletí. Karta by mimo jiné mohla zaujmout i VR vývojáře, jelikož například v testu Steam VR dosahuje až o 21 % vyšších výsledků než dual-GPU řešení Radeon Pro Duo.

