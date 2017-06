Správce úloh Windows 10 získá záložku sledování GPU

Zde bychom se do budoucna měli dočkat mimo jiné i sledování snímků za sekundu v různých aplikacích. Kdy se dočkáme novinky v aktualizacích pro běžné uživatele, zatím nevíme. Sledování GPU však má být nasazeno do správce úloh v nadcházejících měsících.

Systém je ale zatím neodladěný a údaje tak nemusí být přesné. Správce úloh by měl nově moci sledovat jednotlivé grafické čipy i v případě, že jich je v PC víc. Informovat nás bude o zátěži daného GPU, kapacitě grafických pamětí a jejich využití, a v neposlední řadě také o současné verzi ovladače a jeho datu vydání. Šikovné může být také rozdělení na dedikovanou část grafických pamětí a tu sdílenou. Chybět by nemělo ani sledování prostředků, které ale Microsoft zatím nemá připravené.

