Call of Duty: Infinite Warfare Remastered vychází v úterý

Hráči na PC a Xboxu One se dočkají později, nejspíš až na konci července. Na Call of Duty: Modern Warfare Remastered se totiž zřejmě vztahuje měsíční exkluzivita, kterou si zaplatila společnost Sony.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.