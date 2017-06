Mobilní operátoři si vyměnili kmitočty pro provoz sítí LTE

Operátoři provozují mobilní sítě v pásmech 800, 900, 1800 a 2100 a 2600 MHz. V pásmech 800, 1800 a 2600 využívají primárně technologii čtvrté generace LTE, v pásmu 900 MHz klasickou GSM a v pásmu 2100 MHz jsou to sítě třetí generace UMTS. Do několika let se počítá s přechodem z UMTS na síť LTE.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.