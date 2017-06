ZenBook 3 Deluxe: vysoký výkon a elegantní vzhled

Transcend přináší do tuzemských obchodů novinku DrivePro 230. Jedná se o kameru do auta rozšířenou o funkce zvyšující bezpečnost jízdy.

Samozřejmostí je rychlé bezdrátové rozhraní WiFi standardu 802.11ac. Hned dva ze tří oboustranných USB portů typu C podporují technologii Thunderbolt 3. To umožňuje nejen přenosy dat rychlostí až 40 Gb/s, ale i připojení až dvou 4K externích displejů nebo dokovací stanice ROG XG Station 2. USB-C port zvládne i rychlé dobíjení mobilních zařízení. Energeticky úsporné technologie prodlužují výdrž akumulátoru notebooku až na devět hodin provozu bez nabíjení. Bonusem je také fakt, že baterii lze nabít na 60 % kapacity již za 49 minut.

