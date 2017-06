Wargaming a švédská heavy metalová kapela Sabaton spojují síly

Vývojáři ze studia Wargaming se na udílení Metal Hammer Golden God Awards potkali s metalovou kapelou Sabaton a vzešla z toho velmi zajímavá spolupráce, která do budoucna potěší všechny fanoušky World of Tanks.

Pro Wargaming a miliony hráčů je kombinace historie a epické hudby obrovskou součástí herní scény. Skupina Sabaton se řadí navíc mezi velké fanoušky hry a členové kapely pravidelně World of Tanks hrají, když mají čas mezi jednotlivými koncerty. Spojení obou značek se tak doslova nabízí.

„Je skvělé vidět, že členové kapely Sabaton jsou aktivní součástí hry World of Tanks,“ řekl Maxim Chuvalov, marketingový manažer World of Tanks. „Víme, že zájmy našich hráčů nezačínají a nekončí jen hraním her, jejich jdou mnohem dál. Díky spolupráci se skupinou Sabaton chceme oslavit hudební talenty v komunitě World of Tanks, protože je to extrémně důležitá součást in-game zkušenosti. Je to naše šance, jak představit hudbu kolem našich her na poli globální herní komunity a ještě vice je inspirovat.”

„Historie pro nás vždycky byla velkým zdrojem inspirace,“ uvedl Joakim Brodén, zpěvák skupiny Sabaton. „Rádi vyprávíme příběhy, které ovlivnily životy mnoha lidí. My jsme v kapele všichni hráli World of Tanks a zjistili jsme, že společnost Wargaming učinila krok mimo hraní her a nabízí spoustu úžasných věcí, jejichž musíme být součástí.“

Jakmile budeme mít bližší informace o propojení World of Tanks a Sabaton, okamžitě se vám ohlásíme.