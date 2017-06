Call of Duty: Modern Warfare Remastered už za týden?

Cena Call of Duty: Modern Warfare Remastered je stanovena na 39,99 dolaru (zhruba 1 100 Kč). Tato částka nepochybně platí pro PS4 a Xbox One verze, ale dá se očekávat, že na PC hra nebude o moc levnější.

Vše nasvědčuje tomu, že vydání remasteru Call of Duty: Modern Warfare je na spadnutí. V obchodech by se měla hra objevit příští úterý, tedy 27. června.

