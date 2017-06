Alza.cz spustila prodej elektromobilů Tesla

Nejmodernější elektromobily Tesla je nyní možné jednoduše pořídit na e-shopu Alza.cz. Nabídka začíná verzemi Model S 75D za tři miliony korun a Model X 100D za 3,5 milionu korun. Obě ceny jsou včetně DPH.

„Od začátku jsme chtěli, aby pořízení elektromobilu bylo pro lidi stejně snadné, jako by si kupovali mobilní telefon,“ uvedl manažer projektu elektromobility za Alza.cz Jaromír Řánek s tím, že vozy jsou rovněž od dnešního dne vystaveny na Alza Showroomu v Holešovicích. Lidé mohou také zdarma využít zkušební jízdy Teslou po Praze.

Právě pro dopravu po městech je elektromobilita nejlepší volba. Evropská velkoměsta hromadně zakazují dieslové motory ve svých centrech a je vysoce pravděpodobné, že se tento trend v budoucnosti nevyhne ani České republice. „Každý bude řešit, co s diesely, protože budou zakázané. A my od zákazníků víme, že řada z nich o nákupu elektromobilu vážně uvažuje již nyní,“ řekl dále Řánek. Kromě faktu, že tyto vozy neznečišťují ovzduší, je navíc obrovskou výhodou to, že je jejich provoz několikanásobně levnější než u klasických automobilů na benzín a naftu. Například spotřeba modelu Tesla X je zhruba 25 kWh na 100 km jízdy, což s vhodným tarifem odpovídá ceně přibližně 45 korun. To je šestkrát méně než u srovnatelného SUV se spotřebou kolem 10 l nafty na 100 km.

Alza.cz spolupracuje přímo s Asociací pro elektromobilitu v ČR (APEL ČR), která se o rozvoj čisté dopravy v zemi dlouhodobě zasazuje. Podle jejich zástupců je v současnosti jednou z hlavních překážek rozvoje elektromobility fakt, že lidé dosud nemají dostatek informací. „Téměř nikdo neví, že až 98 % nabíjení probíhá doma z běžné zásuvky,“ vysvětlil předseda asociace, Jaromír Vegr, a doplnil: „Výhodou také je, že s elektromobily je možné téměř zdarma parkovat v modrých zónách v Praze. Navíc se k tomu ještě připravuje jejich osvobození od úhrady silničních poplatků.“

Bonusem pro zákazníky Alzy bude rovněž možnost zdarma dobíjet i na nově zřízené nabíjecí stanici na Showroomu v Praze 7. Navíc mohou klienti s elektromobilem Tesla pořízeným na Alza.cz doživotně zdarma využívat i kterýkoliv z nabíjecích stojanů SuperCharger. Těch je nyní v provozu více než 5 600.

Zdroj: Alza