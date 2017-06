Prázdniny začínají: 2 GB dat zdarma jako dárek na léto od Vodafonu

Vodafone slaví získání certifikátu Best in Test za kvalitu hlasových služeb a datových přenosů od P3 communications i se svými zákazníky. Těm s měsíčními datovými balíčky v tarifu i v předplacené kartě dá na léto do aplikace Můj Vodafone 2 GB dat zdarma. V průběhu následujících dní najdou zákazníci tato data jako dárek přímo v aplikaci. Vybrat dárek si mohou jednou a nejdéle do konce prázdnin.

Podmínky akce jsou pro zákazníky připravené na webu zde. Zákazník data získá nejpozději 24 hodin od aktivace dárku. Zákazníci s novými tarify Red Naplno mají dárek v podobě 2 GB dat zdarma k dispozici navíc nejen o prázdninách, ale každý měsíc (více tady).