Lenovo a Google spolupracují na samostatném headsetu pro virtuální realitu

Jiná podobná zařízení pro virtuální realitu vyžadují složité nastavení závislé na externích senzorech. Samostatný VR headset pracuje s vestavěnými senzory, což výrazně zjednoduší používání i celkový zážitek při hraní her. Virtuální realita spuštěná na smartphonu s technologií Daydream a zabudovanou funkcí WorldSense totiž přináší do 3D prostředí přirozené pohyby. Můžete se tak snadno vrhnout do zápasu ve vybíjené nebo se vyhýbat nepřátelským střelám.

Novinka by měla nabídnout uživatelům funkci WorldSense s možností volně se pohybovat a zkoumat virtuální prostředí bez překážek. „Tento nový produkt reprezentuje naši pokračující úzkou spolupráci se společností Google. Je dalším logickým krokem po loňském představení phabletu Lenovo Phab 2 Pro, který byl prvním mobilním zařízením s technologií Tango. Ten umožnil uživatelům skrze displej nahlédnout do rozšířené reality. Samostatný VR headset je vyroben speciálně pro virtuální realitu a je tak dalším krůčkem v naší společné snaze přinášet uživatelům nové zážitky,“ říká Pavel Janich, Consumer NB 4P manažer společnosti Lenovo Česká republika.

