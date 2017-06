TP-Link TL-WR902AC: miniaturní dvoupásmový WiFi router s podporou 3G/4G

Ačkoli se schová do dlaně jedné ruky, podporuje více bezdrátových režimů a nabízí přenosovou rychlost až 733 Mbit/s ve standardu 802.11ac, pohodlně dostačující pro všechny běžné činnosti včetně streamování videa a online her. Do USB portu lze zapojit mobilní 3G/4G modem pro přístup k internetu skutečně kdekoli. Zařízení může sloužit i jako powerbanka pro dobíjení jiných zařízení, např. mobilních telefonů, prostřednictvím portu USB.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.