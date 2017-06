Zotac přichází s cenově dostupnější verzí GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme

Mezi zmíněnou dvojicí modelů by měl být menší cenový rozdíl. Potenciál pro přetaktování je ale prakticky stejný. Cenovka novinky by se u nás měla pohybovat zhruba okolo 22 500 Kč, zatímco za AMP Extreme zaplatíme více než 23 000 Kč.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.