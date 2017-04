Saints Row 2 je teď zdarma. Ale jen po omezený čas!

Herní obchod GOG.com rozjel další parádní akci. Tentokrát můžete zdarma získat gangsterku Saints Row 2. Stačí se přihlásit na váš účet a na hlavní stránce kliknout na lištu s odpočtem a tlačítkem GET FOR FREE. Poté se hra přidá do vaší knihovny.

