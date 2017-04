 GTX 1080 Ti HoF: luxusní karta s 16+3fázovým VRM v bílém kabátku od Galax a KFA2

Jednat se bude patrně o vzhledově nejzajímavější provedení této grafické karty, které nabídne nejen nevšední design s robustním chladičem, ale také silnou napájecí kaskádu a jistě i značně zvýšené takty.

Jak už bývá u série prémiových karet řady Hall of Fame zvykem, dočkáme se bílého barevného zpracování a to nejen chladiče, ale také samotné desky tištěných spojů a pod ní kovového backplate. Další zajímavostí je také to, že výrobce zvolil bílou také na napájecí konektory. Ty má karta dokonce tři 8pinové. Předimenzované napájení s jedním přídavným konektorem je o to atraktivnější díky zesílené napájecí kaskádě se 16+3 fázemi.

Karta si díky této kombinaci vyloženě říká o výrazné přetaktování. Na první pohled na kartě zaujme asi hlavně chladič, který je skutečně robustní a zabírá 2,5 slotu. skládá se ze trojice ventilátorů, pod nimiž je ukrytá dvojice hliníkových pasivů. Celkovému světlému vzhledu by jistě prospělo, kdyby heatpipe pasivu byly poniklované (což se ostatně u finální verze může změnit podobně jako u GTX 1080). Nechybí ani nasvícené logo HoF na krytu chladiče.

Na zadním panelu najdeme výstupy 3 × DisplayPort, HDMI a DVI. Je zde k vidění také tlačítko, které patrně bude sloužit ke spuštění sekundárního, uživatelem naladěného BIOS. Přesnější specifikace této vizuálně zajímavé karty bohužel zatím neznáme. Stejně jako zůstává neznámá i cena. Ta ale bude jistě atakovat hranici 25 000 Kč.

