Dell přichází s AiO pracovní stanicí běžící na Ubuntu 16.04 LTS

Na výběr bude z dvou operačních systémů. Zákazníků může vsadit na LTS Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus), nebo Enterprise Linux 7.3 od vývojářů Red Hat. Cena AiO stanice by se měla začínat na částce 1 699 dolarů. U nás by tak mohla být v prodeji zhruba od necelých 52 000 Kč.

Vnitřní úložiště může být celkem rozsáhlé. Pro systém je určeno SSD do slotu M.2, který může doplnit ještě dovjice 2,5" SATA disků. Grafický výkon zajistí buď Radeon Pro WX 4150, nebo výkonnější WX 7100. Za zmínku stojí také podpora rozhraní Thunderbolt 3. V dotykové variantě se dočkáme také sklopného stojanu, díky němuž můžeme položit displej do horizontální polohy.

