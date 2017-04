Trust uvádí 230V zásuvku do 12V automobilového zapalovače

Novinka Trust Car 230 Volt Power Socket je vyvedena v celkem pěkném designu s využitím kombinace broušeného kovu a černého plastu. Tvarem je tento měnič napětí vhodný pro umístění do držáku na nápoje. Do 12V autozásuvky se připojuje přes 50cm kabel.

