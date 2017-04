Kultovní sci-fi strategie StarCraft je zdarma stažení

StarCraft je kultovní real-time strategie zasazená do sci-fi prostředí, která vyšla už v roce 1998. Na svou dobu šlo o nevídanou a náramně chytlavou záležitost, což ji dopomohlo stát se opravdovou legendou. V létě se navíc fanoušci StarCraft dočkají vydání remasterované verze, která zachová původní hratelnost, navíc ale nabídne detailnější grafiku včetně 4K textur, ukládání do cloudu nebo překlad do třinácti jazyků.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.