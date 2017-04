Lenovo přichází na trh s cenově dostupným konvertibilním Chromebook Flex 11

Cena tohoto jednoduchého mobilního zařízení není nijak vysoká a měla by se pohybovat okolo 280 dolarů. K nám by se tak Chromebook mohl dostat za více než 8 000 Kč.

Mezi konektory najdeme USB typu C, USB 3.0, HDMI a 3,5mm kombinovaný jack. Bezdrátově se lze připojit prostřednictvím Wi-Fi 802.11a/g/n/ac. V rámečku displeje je zabudovaná také HD webkamera. Životnost baterie by měla dosahovat až na 10 hodin. Celkové rozměry Flex 11 jsou 296 × 206 × 21,2 mm a hmotnost dosahuje na 1,35 kg.

Dalším konvertibilním zařízením do série zařízení Chromebook by se měl nyní stát model Chromebook Flex 11 od firmy Lenovo.

