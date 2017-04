Majitelé Nexusů a Pixelů hlásí problémy po aktualizaci na Android 7.1.2

Není to poprvé, co nejnovější verze operačního systému Android přinesla problémy. V minulosti jsme již byli svědky toho, že po updatu si uživatelé stěžovali na funkčnost fotoaparátu či chyby při využívání Bluetooth a LTE. Vždy však veškeré neduhy opravila následující aktualizace a dá se předpokládat, že jinak tomu nebude ani tentokrát.

