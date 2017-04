Češi si stále více uvědomují rizika spojená s internetem

Kyberbezpečnostní index kromě již zmiňovaných údajů na své stránce také zahrnuje informace, které dotvářejí celkový obrázek o moderním internetovém uživateli. Statistiky například ukazují, že se v běžné rodině neustále navyšuje počet k internetu připojených zařízení – od ledna do června 2016 jich bylo 5,9 na rodinu, od července do prosince 6,3. Prokazatelně více lidí také využívá internetové bankovnictví (59 % v prvním pololetí oproti 77 % ve druhém), nakupuje online (73 % oproti 90 %) a využívá digitální platební systémy (44 % oproti 65 %).

Globální index za druhou polovinu roku 2016 (lhostejní – nechránění – napadení) se dá číselně vyjádřit 74 – 39 – 29. Index pro Českou republiku by ve stejném pořadí nabyl hodnot 88 – 36 – 25. To tedy znamená, že 74 % (v ČR 88 %) uživatelů nevěřilo, že by se mohlo stát cílem kyberútoku; 39 % (36 % v ČR) nevyužívalo bezpečnostní řešení na všech svých zařízeních a 29 % (v ČR 25 %) dotázaných bylo napadeno. V prvním pololetí roku 2016 vypadal index následovně: 79 – 40 – 29 (v České republice 91 – 35 – 28), což znamená, že o šest měsíců dříve věřilo více lidí ve svou nezranitelnost a nechtělo být chráněno bezpečnostním softwarem.

