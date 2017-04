Sony Xperia Z5 Premium výrazně zlevnila

Velkou předností telefonu je i vysoká odolnost. Certifikace IP 68 zaručuje, že přístroj odolá špíně, prachu a může být až po dobu 30 minut bez jakékoliv újmy ponořen do vody do hloubky až jeden a půl metru. Pod vodou je možné využívat mimochodem i oba fotoaparáty. Ten hlavní na zadní straně má vysoké rozlišení 23 Mpx. Snímač nad displejem je pětimegapixelový.

