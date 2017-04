Huawei Mate 9 slaví úspěch. Prodalo se ho 5 milionů

Huawei zmínil také úspěšnost loňského top modelu P9 (Plus), který si do dnes zakoupilo již více než 12 milionů lidí. V případě tohoto smartphonu se prodeje zvýšily mezigeneračně dokonce o 152 procent.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.