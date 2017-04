Samorost 3 pro PC a Mac vyšel v krásné krabičce

Hra českých tvůrců vznikala řadu let a pouhý den po vydání na Steamu se katapultovala do čela žebříčků. Umístila se na prvním místě jako nejprodávanější titul a zároveň se stala také nejpopulárnější nově vydanou hrou.

DVD s hrou pro PC a Mac a kompletním soundtrackem v MP3 seženete za 149 Kč v každém novinovém stánku po celé ČR. „Vnější obal je z lesklého tvrdého papíru, uvnitř je nosič uložen do průhledného plastu. Snažili jsme se vyrobit co možná nejčistší předmět, aby to balení mělo hodnotu i pro fanoušky a sběratele,“ uvedl pro BonusWeb Lukáš Kunce z Amanita Design. Pro úplnost dodejme, že klíč ke hře není součástí balení, v krabičce najdete jen hru samotnou bez DRM.

