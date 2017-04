Prodej počítačů stále klesá, ale ceny porostou nahoru

Gartner uvádí, že kvůli větší konkurenci by do pěti let měly z trhu zmizet menší firmy, které nemají velký okruh stálých zákazníků. Problémy se naopak nemají dotknout třech největších výrobců Lenovo, HP a Dell a s nimi Applu, který se může spolehnout na svou vyhraněnou klientelu.

Soukromé osoby se v menší míře zbavují starších modelů, o to více roste význam firemní klientely, vysvětluje analytička firmy Gartner Mikako Kitagawaová. Ceny počítačů by měly navíc růst, protože podraží paměťové disky.

