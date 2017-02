Asus vydává myš Strix Impact série ROG s životností spínačů až 50 milionů kliknutí

Asus rozšiřuje sortiment svojí herní značky Republic of Gamers o novou herní myš, která by měla být určená zejména pro hráče MOBA her a obdobných žánrů.

Právě hráči MOBA her často vyžadují přesné reakce, lehkou konstrukci a vysokou životnost. MOBA hry jsou bezesporu jedny z nejnáročnějších na klikání. Proto Asus novinku vybavil kvalitními spínači Omron D2FC-FK pod hlavními tlačítky, které by se měly pochlubit životností přesahující 50 milionů kliknutí, což je zhruba o 30 milionů kliknutí více než u běžně využívaných spínačů Omron. Za zmínku jistě stojí i to, že tlačítka jsou oddělena od těla myši, což zvyšuje jejich přesnost reakcí.

Na čele myši dále nalezneme také tlačítko změny režimu rozlišení snímače a gumové rolovací kolečko. Tlačítko změny DPI je doplněno ještě o LED indikátor zvoleného stupně. Konstrukce myši je souměrná z obou stran a můžou ji tak použít jak leváci, tak praváci. Myš má také relativně nízkou hmotnost, která sahá s kabelem na pouhých 112 gramů.

Vybírat si můžeme také barvu podsvícení loga ROG a díky systému RGB Aura Sync ho sladit s nasvícením dalších komponent a periferií značky ROG. Měnit můžeme nejen barvu, ale také režim podsvícení. Využít můžeme statické nasvícení, efekt "dýchání" a režim točení všech barev. Podstatný je samozřejmě také využitý snímač. Konkrétně jde o optický snímač s rozlišením až 5000 DPI.

Asus ROG Strix Impact má na trh dorazit již v těchto dnech s cenovkou kolem 55 euro, tedy zhruba 1 500 Kč.

