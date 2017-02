Unikly specifikace hybridu Lenovo Yoga 520

Přístroh bude dostupný v několika variantách, které se budou lišit výbavou i velikostí displeje. Ten by měl být na výběr v úhlopříčkách 14 a 15,6 palce (s Full HD rozlišením). Co se výkonu týče, tak uživatelé budou moci volit procesory Intel Core architektury Kaby Lake, maximem pro operační paměť bude 16 GB a pro data má být vyhrazen až 512GB solid-state disk, případně až 1TB HDD či 128GB PCIe SSD.

Na veletrh MWC se připravuje i čínské Lenovo. To by v Barceloně mělo představit hned několik zajímavých novinek. Jednou z nich bude i 2v1 zařízení Yoga 520. Zaujmout bude chtít zejména konstrukcí podobnou Microsoftu Surface, která z něj učiní kompromis mezi tabletem a notebookem.

