Popularita čínských mobilních výrobců roste

Nejúspěšnějším prodejcem chytrých telefonů byla v posledním čtvrtletí loňského roku společnost Apple. Podle aktuálního žebříčku analytické společnosti IDC bylo do obchodů před Vánocemi dodáno 78,3 milionu iPhonů, což znamenalo podíl 18,3 procenta. O rok dříve to přitom bylo jen 74,8 milionu.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.