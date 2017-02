Trust představuje další produkty pro chytrou domácnost a bezpečnostní systém

K dispozici je dále Wireless Switching Set APA3-1500R obsahující tři bezdrátové adaptéry do zásuvky a ovladač. Slouží například jako spínače pro připojené lampy a další zařízení do výkonu 1 500 W. Zásuvkový adaptér je osazen dětskou ochranou. Všechny uvedené vysílače fungují na vzdálenost až 30 metrů a jsou kompatibilní s dalšími přijímači. Produkty v sadách jsou přitom dostupné také samostatně.

