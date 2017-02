FineReader 14 přináší nový způsob práce s dokumenty

Program FineReader 14 umožňuje transformaci textu z papíru, souborů PDF nebo dokonce z mobilní fotografie do upravitelného formátu. Celý dokument může být přeměněn a lze kopírovat jen pár řádků nebo jednu tabulku, a to se stejnou lehkostí.

