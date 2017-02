Android 7.0 Nougat pro Honor 8 je nyní globálně dostupný

Nová aktualizace digitální asistentky Cortany pro OS Windows 10 by měla přinést zajímavou funkci. Cortana by nám nově měla připomínat naše ...

Mladá čínská značka, která patří pod čínský gigant Huawei, spouští globální OTA aktualizaci pro svůj špičkový smartphone Honor 8. Pokud tedy Android 7.0 Nougat na váš telefon zatím nedorazil, v blízké budoucnosti by se to mělo změnit.

