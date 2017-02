 Výsledky AMD a Nvidia za rok 2016

Výsledky nepřekvapují, Nvidia má nejsilnější rok v historii, AMD je opět stovky milionů v mínusu.

Rok 2016 byl opravdu skvělý rok, dařilo se všem, tedy těm - com mají co nabídnout a o co je zájem. Nemyslím tím jen IT byznys, loňský rok byl geniální a nadstandardně ziskový ve všech odvětvích. Svět se vloni definitivně vzpamatoval z krizových roků 2008-2009. Kdo investoval do kapitálových trhů, zhodnotil. Stejně jako investoři do komodit všech druhů, nemovitostí a dalších. Blížící se daňové přiznání bude letos bolet dvojnásob :) Vraťme se ale k našim odvěkým rivalům, AMD a Nvidii. Začněme druhou jmenovanou ...

Celkové tržby byly za loňský rok 2016 (Nvidia má rok posunutý, ale budiž) 6,9 miliard dolarů. Jde bezkonkurenčně nejlepší výsledek v celé historii firmy. Proti předchozímu roku jde o nárůst o 38 procent, což je ohromné číslo. Marže stoupla na 58,8 procent z 56,1 z předloňska. Čistý zisk byl 1,66 miliardy dolarů. Nárůst proti 2015 byl 171 procent. To jsou čísla z říše snů, ale ukazuje se, že lidé i přes brutální zdražení grafických karet, je kupují po tunách a High-end za vysoké částky neuvěřitelně roste. Já to říkám už roky, lidé chtějí výkon, nikoliv nějaké plácání na místě! Také akcie vyskočili do neskutečných výšin, vloni jste za jednu akcii zaplatili 25 USD, dnes je to 116 USD. Hodnota stoupla o 360 procent!

Nvidia bodovala ve všech směrech, vydala celou generaci Pascalu, od low-endu po High-end. Dokonce došlo i na grafiku do PCI-e slotu s GP100, což jsem říkal už před rokem, a nikdo mi nevěřil, že se stane. Také Tegra jde na odbyt v milionech kusů, i když mohlo by to být lepší - konkurence zde je ale ohromná. Shield TV jde dobrá hračka, ale v záplavě levnějších řešení se ztrácí. Dařilo se datacentrům, profi grafice, systémům pro auta ale hlavně vše táhnou hráči. Výhledy na tento rok jsou optimistické. Nvidia očekává roční tržby nad 7,5 miliardy dolarů, což by byl další rekord. Marže má vzrůst na 59,5 procent.

AMD mělo tržby za loňský rok 4,27 miliard dolarů, což je o 7 procent více než v předchozím roce. Marže byla opravdu špatných 23 procent (zdravé číslo je nad 40), což byl proti 2015 ještě pokles o čtyři procentní body. Zisk nebyl žádný, jelikož náklady byly vyšší než tržby, což se nakonec projevilo v čisté ztrátě 497 milionů dolarů. To je sice lepší, než 660 milionů ztráty v roce předtím, ale není nad čím jásat. Jediným pozitivem je růst ceny akcií společnosti, kdy vloni jsme kupovali za 2 USD a letos 13,3 USD. Pětinásobné zhodnocení je skvělé, ale cena 13 USD u AMD a 116 USD u NVDA je přeci jen značný rozdíl.

Kde Nvidia bodovala, nemělo AMD nic a tak nebodovalo. Levné grafiky s výkonem střední třídy už trh netáhnou, procesory už nenabízí ani nejvěrnější OEM stavitelé sestav. CPU trh AMD je v podstatě mrtvý. Čeká se na ZEN, a prodeje starých procesorů klesly na nulu. AMD čeká v tomto roce tržby dokonce nižší než vloni, což je zarážející. Buď čekají, že ZEN neuspěje tak, jak si sní svůj sen fandové značky, a nebo nejsou schopní jich vyrobit tolik, aby se to projevilo na celém segmentu trhu a tržbách. Jde o to, kdy na trh dorazí levné CPU, nikoliv ten nejdražší High-end. Také v GPU to nebude žádná revoluce, několik let vyvíjený čip, na který nebylo dost prostředků to nezachrání. Však už se vše brzy ukáže ...

Zdroj: TZ AMD a Nvidia