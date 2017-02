Továrnu Samsungu zachvátil požár

V továrně Samsungu, kde se vyráběly baterie pro chytré telefony, vypukl ve středu večer požár. Upozornila na to agentura reuters. Co bylo příčinou požáru, není oficiálně známo. Podle Samsungu SDI, což je dceřiná společnost jihokorejského Samsungu, k němu došlo na skladišti odpadu, kde se nacházejí i vadné baterie, ne přímo ve výrobě, která tak ani nemusela být pozastavena.

