Tlačítkové Nokie se vrací. HMD Global spouští evropskou distribuci Nokia 150

Veletrh mobilních technologií MWC 2017 se kvapem blíží a proslýchá se, že firma HMD Global zde představí řadu chytrých telefonů obnovené značky Nokia.

Mělo by jít o chytré telefony s operačním systémem Android, o nichž ale zatím nevíme prakticky nic. Do té doby o sobě ale Nokia dá opět vědět a to překvapivě nedotykovým telefonem. Na evropský trh (konkrétně do Nizozemí) se má totiž již v těchto dnech dostat klasický tlačítkový telefon Nokia 150. Zatím však pouze v černém provedení, přičemž do budoucna je slíbeno i provedení bílé. Na našem trhu by se měl telefon také objevit v horizontu 14 dní.

Cenovka by se měla pohybovat okolo 1 000 Kč, za což dostaneme pouze 2,4palcový displej, BT, FM rádio, MP3 přehrávač, prostor pro dvě SIM a VGA fotoaparát. Není jasné, zda si nová tlačítková Nokia zachová starou známou platformu S30+. Zanedlouho bychom se ale snad měli dočkat také prvních chytrých Nokií s operačním systémem Android. Konkrétně by HMD mělo přinést svůj vlajkový model a také model Nokia 6 cílící na střední segment trhu.

