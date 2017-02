Intel oznámil rozsáhlou investici do továrny v USA

Nová aktualizace digitální asistentky Cortany pro OS Windows 10 by měla přinést zajímavou funkci. Cortana by nám nově měla připomínat naše ...

Investice ve výši sedmi miliard dolarů bude směřovat do továrny, kterou firma kdysi rozestavěla, ale poté nechala opuštěnou. Intel nyní předpokládá, že továrnu dokončí během tří až čtyř let.

Způsob oznámení investice ukazuje, jak se americký firemní sektor přizpůsobuje novému prezidentovi, který neváhá jednotlivé podniky pochválit, nebo naopak podrobit ostré kritice. Trump uvedl, že Krzanich mu před několika týdny zavolal, že by měl zájem o schůzku, na níž by učinil významné oznámení.

Intel investuje sedm miliard dolarů do nové továrny v Arizoně, která vytvoří tři tisíce pracovních míst. Oznámil to šéf technologického podniku Brian Krzanich při setkání s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě.

