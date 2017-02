Poslední Android má jen zlomek přístrojů, ve statistikách drží 1,2 %

Nová aktualizace digitální asistentky Cortany pro OS Windows 10 by měla přinést zajímavou funkci. Cortana by nám nově měla připomínat naše ...

Přehledu stále dominují starší verze systému, při čemž je zajímavé, že například Marshmallow zaznamenal za poslední měsíc nárůst dokonce o 1,1 %. To se opravdu velmi často nevidí. Nejpoužívanější je nadále verze Lollipop a to i přesto, že v posledním období zaznamenala pokles o 0,5 %. V nejnovějších statistikách drží podíl 32,9 %.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.