 Cortana bude v nové verzi připomínat naše závazky

Nová aktualizace digitální asistentky Cortany pro OS Windows 10 by měla přinést zajímavou funkci. Cortana by nám nově měla připomínat naše sliby.

Konkrétně by měla Cortana upozorňovat na sliby učiněné prostřednictvím e-mailu. Jak bude celá věc fungovat? Funkce využívá strojové učení, kdy bude software hledat fráze v rámci vašeho mailu, které budou zahrnovat slova týkající se daných slibů či závazků. Po vyhodnocení pak Cortana zahlásí: "don't forget you mentioned this."

Tato funkce by měla zpočátku fungovat pouze ve Windows 10 v distribuci pro USA. V nadcházejících týdnech by se však měla dorazit také do verze pro Android a iOS. Pro provoz funkce je však nutné využívat poštovního klienta Outlook.com, nebo Office 365. Do budoucna však MS slibuje využití funkce i v aplikacích třetích stran, jako je třeba Gmail.

V našich končinách samozřejmě zatím můžeme na tuto funkci zapomenout, resp. nedočkáme se jí prozatím v češtině, ale to ostatně platí pro celou aplikaci.

Zdroj: NextPowerUp