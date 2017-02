 Logitech vydává svoji doposud nejlepší webovou kameru s podporou 4K

Nová aktualizace digitální asistentky Cortany pro OS Windows 10 by měla přinést zajímavou funkci. Cortana by nám nově měla připomínat naše ...

Mezi dalšími funkcemi najdeme třeba RightLight3, což je funkce přizpůsobující obraz podle osvětlení v okolí, až pětinásobný digitální zoom (při rozlišení Full HD), nebo automatické ostření. Dalším plusem může být pro některé uživatele infračervený snímač, který umožňuje využití služby Windows Hello pro přihlášení do Windows 10. Pro připojení slouží rozhraní USB 3.0 (kompatibilní i s USB 2.0 a typem C).

