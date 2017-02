Netgear uvádí na trh nové variabilní přepínače

Nová aktualizace digitální asistentky Cortany pro OS Windows 10 by měla přinést zajímavou funkci. Cortana by nám nově měla připomínat naše ...

Počet PoE+ zařízení rozmístěných napříč domácností či kanceláří se neustále zvyšuje a s ním roste i potřeba umístit jednotlivé zdroje PoE napájení do jejich blízkosti. Přepínače GSS108EPP a GS408EPP mohou být díky montážnímu systému Virtually Anywhere natočeny vertikálně, horizontálně i kolmo, lze je například připevnit ke zdi, k tyči či třeba ke spodní nebo boční straně stolu. Model GS408EPP je navíc dostupný v bezvětrákovém provedení, hodí se tak do open space kanceláří, konferenčních místností a dalších prostředí vyžadujících tiché prostředí.

Na českém a slovenském trhu se začaly prodávat nové osmiportové PoE/PoE+ přepínače řady ProSAFE od Netgearu. Modely GSS108EPP a GS408EPP přicházejí se speciálním systémem uchycení Virtually Anywhere, který poskytuje téměř neomezenou variabilitu jejich umístění. Na přepínače určené do domácností i kanceláří se vztahuje doživotní hardwarová a NBD záruka.

