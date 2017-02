Intel nasadí proti Ryzen modely Kaby Lake-X bez iGPU a se 112 W TDP

Nová aktualizace digitální asistentky Cortany pro OS Windows 10 by měla přinést zajímavou funkci. Cortana by nám nově měla připomínat naše ...

V prvním případě se jedná o výkonnější model Core i7-7740K a v druhém o slabší i5-7640K. Oba procesory mají společné to, že mají otevřený násobič a čtyři jádra. Nabídnout by měly TDP ve výši 112 wattů, což je o něco více než v případě konkurenčního Ryzen R7-1800X.

Konkrétně by mělo jít o dva nové čtyřjádrové modely do patice LGA 1151, které nemají integrovaný grafický čip a jsou odemčené pro přetaktování.

