 Lenovo vylepšilo svoji řadu profesionálních notebooků ThinkPad

Druhá novinka ThinkPad P51 bude mít na výběr z procesorů Xeon E3-v6 nebo Core i7. Také nabídne až 64 GB RAM ve čtyřech slotech a grafiku architektury Maxwell Quadro M2200M od Nvidie. Kombinace SSD a HDD zůstává stejná, ale SSD může mít až 2 TB. Baterie může mít kapacitu 66 až 90 Wh. Mezi porty najdeme 3×USB 3.0, 1×Thunderbolt 3, 1×HDMI 1.4 (out), 1×RJ45 Gb Ethernet, dokovací port a výběr rozlišení displeje může být stejný jako u P51s. Rozměry P51 jsou 377,4 × 252,3 × 24,5 – 25,9 mm při hmotnosti 2,72 kg. Cenovka by měla začínat na 1 400 dolarech (35 500 Kč bez daně).

Ten nabídne procesor Intel Core i7, až 64GB RAM ve dvou slotech, grafiku Nvidia Quadro M520M (Maxwell), kombinaci NVMe PCIe SSD s kapacitou až 1 TB a 1TB HDD. Výbava zahrnuje také 32Wh přední baterii doplněnou o zadní baterii s kapacitou od 24 do 72 Wh. Mezi porty najdeme tři USB 3.0, jedno USB typu C (Thunderbolt, jedno HDMI 1.4 a Gb ethernetový port. Na výběr bude ze 4K UHD, Full HD a Full HD dotykového displeje. Rozměry činí 365,8 × 252,8 × 19,95-20,2 mm a hmotnost 1,36 kg.

Všechny tři modely mají společné to, že nabídnou možnost výběru 4K UHD displeje a jedné z grafických karet řady Nvidia Quadro. Všechny by se měly pochlubit také slušnou výdrží a nejnovějšími procesory Intel sedmé generace. Nejlevnějším je model P51s s cenovkou začínající na 1 050 dolarech (26 600 bez DPH), který zamíří na trh už v březnu.

