 Thermalright vydává nízkoprofilový chladič AXP-100RH pro procesory s TDP až 180 W

Pokud hodláte umístit výkonný procesor do kompaktnější skříně nastává většinou problém a to s výběrem chladiče. Kompaktních chladičů pro malá HTPC či herní počítače s výkonným procesorem je poměrně málo. Jedním z nich by se nyní měl stát nový model AXP-100RH od firmy Thermalright.

AXP-100RH je nízkoprofilový chladič, který tvoří při pohledu z boku pomyslné písmeno C. Navržen je tak, aby co nejméně zasahoval do prostoru pro paměti, ale i nad další komponenty základní desky, jako je třeba chladič VRM. Pasiv je tedy od základny v dostatečném odstupu a vede do něj šest heatpipe. Celkové rozměry chladiče jsou přitom pouze 108 × 121 × 65 mm při hmotnosti 320 gramů a to s větrákem.

Jak základna, tak měděné heatpipe jsou vyrobené z mědi a mají poniklovaný povrch. Tepelné trubice mají průměr 6 mm. Společně z chladičem dostaneme také 120mm ventilátor, který je schopen pracovat v rozsahu otáček od 900 do 2500 RPM, čímž zajistí průtok vzduchu od 27,3 až do 75,7 m3/h. Jeho hlučnost by se přitom měla pohybovat od 20 do 30 dBA.

Montážní systém pro větráky nicméně umožní i instalaci větších ventilátorů pro dosažení lepšího chladícího výkonu. V základu nicméně dokáže AXP-100RH uchladit slušných 180 wattů TDP. Cena novinky z dílny Thermalright by se měla pohybovat okolo 50 euro s daní. U nás by se tak mohl chladič objevit za zhruba 1 350 Kč.

Zdroj: techPowerUp